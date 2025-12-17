Aiが展開する「San-ai Resort（サンアイリゾート）」より、水陸両用でマルチに着用できる「ヨガ・アクティブウェア」が登場。ヨガやジムなどの陸上スポーツから、SUPやプールといった水辺のアクティビティまで、シーンを問わず活躍する高機能ウェアがラインナップされています。 San-ai Resort「ヨガ・アクティブウェア」 価格帯：8,690円〜14,190円(税込)販売場所：San-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗、外部EC