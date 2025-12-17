女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１８日に、第５９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の怪談語りから一夜明けた。二人ともまだまだ話したりない、聞き足りない！ヘブンは学校を休むと言い出すほど。また夜に怪談を話す約束をとりつけ、二人はそれぞれ仕事に取り掛