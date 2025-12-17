一般社団法人 日本損害保険協会が、第22回「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」の入選作品を決定しました。全国の小学校や子ども会などから寄せられた1,289作品の中から、文部科学大臣賞をはじめとする入賞22作品・佳作60作品が選出されました。 日本損害保険協会 第22回「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」 主催：一般社団法人 日本損害保険協会参加規模：407団体、6,665人応募作品数：1,289作品