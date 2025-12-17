大阪国際文化芸術プロジェクト「壽初春歌舞伎特別公演開催記念映画『国宝』と『京鹿子娘道成寺』」スペシャルトークショーが１７日、大阪の大阪松竹座で開催された。実際の「京鹿子娘道成寺」のセットをバックに、映画「国宝」の李相日監督と、中村鴈治郎、中村壱太郎が「国宝」制作秘話についてトークを繰り広げた。また、大阪府の吉村洋文府知事、横山英幸市長も登場。吉村府知事は映画について「歌舞伎の奥深さとか魅力