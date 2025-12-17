お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が１７日、女優でモデルの桃月なしことＷ主演するテレビ大阪のドラマ「令和に官能小説作ってます」（来年１月７日スタート、水曜・深夜０時）の取材会に大阪市中央区の同局で応じ、“エロ芸人”としてハマリ役であることをアピールした。役柄は官能小説の編集部の編集長。「これはぴったりやなと自分でも思いました。エロ＝徳井。（キャスティングの人が）パッと浮かんだんやろな」と