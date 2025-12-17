横浜ＦＭは１７日、ＦＷ谷村海那、ＤＦ鈴木冬一、ＭＦオナイウ情滋と、明治安田Ｊ１百年構想リーグおよび２０２６／２７シーズンの契約に合意したことを発表した。７月にＪ２いわきから加入したＦＷ谷村は、Ｊ１初挑戦ながら１５試合で６得点をマークし、残留の立役者となった。今季から加入した鈴木は左サイドバックで２３試合に出場して存在感を発揮。谷村と同じ夏場にＪ２仙台から加入したオナイウは４試合出場にとどまっ