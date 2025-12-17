ＢＳフジにてプロ野球界が誇る豪華スター軍団「１９８８年世代」が旅に出る『実況解説野球旅』が来年１月４日に放送されることが１７日までに明らかになった。出演するのは巨人・坂本勇人内野手、楽天に加入した前田健太投手、広島・秋山翔吾外野手、中日・大野雄大投手、元巨人・梶谷隆幸氏、元ヤクルト・上田剛史氏の６人。ゲスト解説はお笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣が務め、解説は真中満氏という豪華な面々だ。