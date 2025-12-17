お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が16日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)にゲスト出演。鼻の手術を受けたと明かした。ゲストの俳優・ファーストサマーウイカが吉村について「この間エレベーターで会った時、鼻に綿詰めて、手術されたって言って」と暴露。手術したのかと問われた吉村は「そうです。鼻中隔湾曲症って、鼻の中曲がってたんで、鼻の通りを良くするために手術をしたんで