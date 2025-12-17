契約更改交渉後、写真撮影に応じポーズをとるロッテの小島＝17日、ZOZOマリンスタジアムロッテの小島和哉投手が17日、ZOZOマリンスタジアムで契約交渉を行い、今季から1500万円減の年俸1億4500万円で更改した。5年連続で規定投球回数に達した一方、8勝10敗と負けが先行。最下位だった今季を「自分の数字はもちろん悔しかった。チームの順位はもっと悔しい」と振り返り、来季に向け「負けを減らし、一つでも二つでもチームに貯金