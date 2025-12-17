阪神・ＯＢ会長の掛布雅之氏（７０）と女優・酒井法子（５４）が１７日、「大阪高島屋」で行われている「野球殿堂入り記念掛布雅之展」のイベントでトークショーに参加した。黒のセクシーな衣装で登場した酒井は「まずは野球殿堂入りおめでとうございます！小学校の頃、実家に掛布さんのポスターが貼ってありまして、ほれぼれと見ておりました」とまさかの告白。掛布氏が幼少期の憧れの存在であったことを明かした。掛布氏