JR東日本は17日、駅弁頂上決戦『駅弁味の陣2025』の結果を発表。エントリーした63品の中から群馬県の『信越線・荻野屋140周年記念峠の釜めし』（荻野屋）が頂点に立った。【画像】次点も美味しそう…肉たっぷりの『山形牛すきやき牛肉重』今回の投票総数は1万2776票。投票で総合評価が最も高かった「駅弁大将軍」には『峠の釜めし』が選出され、次点の「駅弁副将軍」には山形県の『山形牛すきやき牛肉重』が選ばれた。■他