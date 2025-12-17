¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÍèÇ¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤È¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÅìµþ¸ÞÎØÃË»Ò£±£°£°¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÆ»¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø³«¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤¬¸½ÌòÃæ¤Ç¤Ï¡ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡É¤Î¼ê¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¸½¤·¡¢Ãª¶¶¤Ï¡ÖÁÈ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ó¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¥¦¥ë¥Õ¤Ë¡Ë¤¢¤ë¡£´¶³ÐÅª¤Ë¡¢µ»¤ò³Ý¤±¤ë½Ö´Ö¤Ë°ú¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë½ÖÈ¯ÎÏ¤ÏËÜ