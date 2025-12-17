17日午後、東九州自動車道の速見インターと大分農業文化公園インター間で車の単独事故がありました。現在、緊急工事のため上下線で通行止めとなっています。 県警高速隊によりますと、17日午後1時半過ぎ、上り線で車の単独事故が発生し、中央分離帯のワイヤーロープやポールが破損しました。ケガ人はいないということです。 現場は片側1車線の対面通行区間で、復旧作業のため、17日午後1時58分か