入団記者会見の後、写真撮影に応じるロッテの井上＝17日、ZOZOマリンスタジアム現役ドラフトで阪神からロッテ入りした井上広大が17日、ZOZOマリンスタジアムで入団記者会見に臨み、生まれ育ったなじみの関西地方を飛び出したことに「もう関西には帰らない覚悟。（移籍を）プラスにしたいし、こっちで成功したい」と強い決意を語った。背番号は39に決まった。長打力が売りの右打ちの外野手。今季は1試合の出場に終わった。「打