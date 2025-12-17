あおぞら銀行の大見秀人社長が読売新聞のインタビューに応じた。大和証券グループ本社との資本業務提携に関し、２０２７年度に１００億円の業務純益を計上するとした目標について「計画を上回るペースできている」と評価し、連携を推進する考えを示した。両社は２４年５月に資本業務提携を結び、大和があおぞら銀に約２４％を出資する。大和の法人顧客に対し、あおぞら銀がＭ＆Ａ（合併・買収）などに伴う融資を担う協業関係に