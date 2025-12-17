LINEヤフーは、「Yahoo! JAPAN」アプリにおいて、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」機能と連携し、生成AIがニュース記事を解説する新機能の提供を開始した。同機能は、生成AIによるコンテンツ利用の許諾を得た「AIコンテンツパートナー」が提供する記事を対象としており、記事下部に表示される関連質問から利用できる。ユーザーが質問をタップするとチャット画面に遷移し、生成AIが記事の要点や背景知識、関連す