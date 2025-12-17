パーソルホールディングス(パーソルHD)は、自律分散型の水循環システムを開発・提供する企業 WOTAに対して出資を行ったと発表した。なお、出資はパーソルベンチャーパートナーズを通じて実施された。WOTAは2014年創業の企業で、生活排水を再利用する「小規模分散型水循環システム」とそれを支える「水処理自律制御技術」を開発している。これまでに複数の製品化に成功し、災害時の断水でも生活用水を確保できるシステムなどを提供