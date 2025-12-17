韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年12月16日、日韓プロ野球の特集記事を組み、韓国プロ野球（KBO）の方が、日本球界よりも大リーグへの「逆輸出」が多かったとの見解を示した。ポンセは大リーグで年俸10倍増同メディアは「逆輸出は日本より韓国だ 史上初KBOを去った後1160億ウォンを稼ぐ」とのタイトルで、日韓の現状に言及した。KBOでは近年、大リーグから移籍してきた選手が、KBOリーグでプレーした後、