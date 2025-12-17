JR芸備線 JR芸備線の存続などを議論する芸備線再構築協議会は、芸備線の潜在的な可能性を検証するための実証事業の一環として、沿線の飲食店などで、芸備線利用者に対する割引きサービスの第2弾を始めます。 期間は2025年12月20日から2026年2月23日までです。 芸備線の利用者は乗車券または整理券を写真に撮り、対象施設で500円以上買い物などをして、会計時に見せると、200円の割引きが受けられます。 現時