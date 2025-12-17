この先の東北地方は、短い周期で天気が変わるでしょう。日本海側を中心に雪や雨の降る日がありますが、年末にかけて強い寒気の南下は予想されていません。一時的に気温が高くなる日があり、晴れる日は大掃除を進めるのもよさそうです。18日〜24日の天気週末は高温傾向晴れる日は大掃除日和明日18日(木)から19日(金)にかけては、太平洋側を中心に晴れるでしょう。一方、日本海側北部(青森・秋田)では雪の降る所がありそうです。