プロフィギュアスケート選手の安藤美姫さん（37）がインスタグラムを更新し、驚きの近影を披露した。歌舞伎役者になりきった芸能人を当てるバラエティー番組『誰カブキ』（ABEMA TV）に出演した際に見せた、"歌舞伎メイク"がネット上で話題となっている。【写真】「誰？」歌舞伎メイクで激変した安藤美姫さん安藤さんは、「先日ABEMA TVの"誰カブキ"という番組に出演させていただきました」と報告し、歌舞伎メイク、衣装をばっちり