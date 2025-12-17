江蘇省蘇州市で14日、「第15回中国スマートカーフューチャーチャレンジ」が開催された。イベント会場では実際の交通環境を再現することで、開放的な動的環境において、スマートカーが直面するウィークポイントに焦点があてられた。そして、自然な交通シーンにおける悪天候や突然の落下物、道路工事といった極端な状況が発生した場合のスマートカーの完全自動運転能力が重点的にチェックされた。中国新聞網が伝えた。「中国スマート