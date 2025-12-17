ソフトバンクの廣荑隆太内野手（24）が17日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円増の年俸1500万円でサインした。「上がるとは思っていなかった」と率直に口にした。2年目の今季は30試合に出場して打率2割2分4厘、1本塁打、7打点。7月下旬以降は2軍暮らしが続いた。「序盤はバッティングの調子が良く、このまま1軍完走したいと思ったが、そう甘くはなかった。自分の実力不足を痛感した」と振り返った。