J1アビスパ福岡は17日、DF上島拓巳（28）との明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。柏、横浜Mを経て5年ぶりに福岡に復帰した今季はリーグ戦27試合に出場して2得点。対人の強さを生かした守備や、前線へのロングフィードなどで存在感を示した。