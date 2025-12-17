É×¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃøÌ¾¿Í¡ª½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¯°¼(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè(36)¤Î?ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈþÎè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢¤¢¤ê¤µ¤È¤ª½Ë¤¤10Âå¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¿È¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤Ê¤Î¤ËÈþ¤·¤µ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤¯ÈþÎè¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤­¤Æ¹¬¤»¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ(37)¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÍÃ«¤ò½Ë¤¦3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã