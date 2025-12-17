高崎市役所 高崎市は、市内の認定こども園に対し来年１月から新たな園児の受け入れを停止する行政処分を行いました。 処分を受けたのは、高崎市金古町にある「星の光こども園」です。園ではことし８月１９人の保育士のうち１２人が運営方針をめぐって退職し、８月下旬に２５人の園児の転園を市に依頼しています。 高崎市によりますと、保育教諭が足りなくなると分かっていながら、およそ１週間前に転園の要請をしたことを