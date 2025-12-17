川崎フロンターレは12月17日、アビスパ福岡MF紺野和也の完全移籍加入を発表した。28歳のレフティは、強豪校の武南高を経て、法政大を卒業後の2020年にFC東京に加入。23年からは福岡でプレーし、25シーズンはJ１で36試合に出場し、３ゴールをマークしていた。 今回の移籍にあたり、紺野は川崎の公式サイトで以下のとおりコメントした。「アビスパ福岡から来ました紺野和也です！ 日々の練習からいろいろなものを吸収して