陸上自衛隊第1ヘリコプター団は、12月16日夜に静岡県裾野市の上空で訓練をしていたヘリコプター1機に、レーザーが約10分間、照射される事案があったと発表しました。 発表によりますと、12月16日、東富士演習場で訓練をしていたヘリコプターが静岡県裾野市千福が丘上空を飛行中、地上からレーザーを照射されたということです。 レーザー照射を受けたのは、陸上自衛隊第1