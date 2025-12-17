静岡県富士市のメンズエステ店で14歳の女子中学生を違法に働かせた疑いなどで、風俗店経営の男が12月17日に再逮捕されました。 不同意わいせつと風営法違反（年少者使用）の疑いで再逮捕されたのは、富士市水戸島元町の風俗店経営の男（35）です。警察の調べによりますと、男は9月上旬、富士市水戸島元町のメンズエステ店で、静岡県内に住む14歳の女子中学生にわいせつな行為をしたうえ、店舗で接客させた疑いが持たれています。