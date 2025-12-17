チュートリアルの徳井義実（50）は17日、大阪市内で来年1月7日にスタートするテレビ大阪のドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜深夜0・00）の取材会に登場。「自分にピッタリの役やなと思いました」と報道陣を笑わせ「下ネタドラマでなく、エロスがテーマの文学です」とPRした。出版社の“官能小説”を担当する編集部が舞台。徳井は「官能小説編集部」の編集長・玉川丈治役。新入社員・大泉ましろ役の桃月なしこ（30）とW