森友学園に関する公文書の改ざん問題をめぐり、財務省はきょう、自殺した元近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻・雅子さん側に対し、5回目の関連文書の開示をしました。森友学園事案をめぐり、財務省はおよそ17万ページある関連文書について、今年4月から2か月おきに開示しています。きょうの5回目の開示では、赤木俊夫さんが送受信したメールのやり取り、3万4000ページあまりが遺族側に手渡されました。片山さつき 財務大臣「