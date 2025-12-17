サイバー攻撃を受け、システム障害が続いていたネット通販大手の「アスクル」は、17日から新しい物流システムを使った出荷を開始しました。アスクルでは10月にサイバー攻撃を受けてシステムが停止して以来、主に手作業による受注や出荷を続けて来ましたが、攻撃からおよそ2か月が経った17日、新しい物流システムによる出荷を開始しました。アスクルによると被害を受けたシステムを復旧させるのではなく、セキュリティー対策を施し