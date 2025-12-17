読売新聞社がまとめた「『信頼できる生成ＡＩ（人工知能）』との共生に関する提言」に対し、関係閣僚から１６日、「非常に重要な指摘だ」などと評価する声が相次いだ。林総務相は閣議後記者会見で「幅広い項目についてとりまとめた提言だ」と言及。「外国製ＡＩへの過度な依存を避ける観点から、文化や歴史など日本固有の知識に強みを有する『信頼できるＡＩ』の開発力強化が必要だ」と指摘した。木原官房長官は「イノベーシ