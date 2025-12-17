巨人・田中将大投手が１６日（日本時間１７日）、米ハワイ州ホノルルのホテルで開催された日本プロ野球名球会の総会に初参加した。楽天から移籍１年目の今季、史上４人目の日米通算２００勝を達成し、２０００安打を達成した楽天・浅村とともに新加入となった。総会にはソフトバンク球団会長の王貞治氏も出席。「田中マー君も浅村君も、あいさつしたら、まだまだやれるって言うんだから。どこまでやれるかやるって言ってた。