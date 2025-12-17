ボクシングで史上初の３階級での世界４団体王座統一を果たした世界５階級制覇王者で現ＷＢＡ＆ＩＢＦ＆ＷＢＯ世界スーパーミドル級統一王者のテレンス・クロフォード（３８）＝米国＝が１６日、現役引退を表明した。自身のインスタグラムで「もう何も証明する必要はない。偉大な選手のまま去って行く」と投稿した。クロフォードは９月、米ラスベガスでの世界スーパーミドル級４団体タイトルマッチで、同級４団体統一王者サウル