きょう午前11時11分の打ち上げが直前で緊急停止されたH3ロケット8号機について、JAXAは「冷却水注水設備の異常を検知し、緊急停止した」と明らかにしました。新たな打ち上げ日時は現時点では見通せないとしています。 H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、カウントダウンが中断。JAXAは「設備系に異常が確認された」として、打ち上げを中止していました。 異常が確認