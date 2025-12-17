クリスマスや忘年会など、集まりの多い今の季節。家計にやさしい鶏むね肉も、コーンフレークをまとわせればパーティ級の一皿に。パリッ、ザクッと軽やかなころもに、とうもろこしの香ばしさがふわり。気負わず作れて、みんなに喜ばれること請け合いです！『コーンフレークフライドチキン』のレシピ材料（2〜3人分）鶏胸肉……1枚（約300g） 〈A〉 卵……1個 にんにくのすりおろし……小さじ1/4 小麦粉……大さじ2 牛乳……