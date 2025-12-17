警察によりますと、鹿児島県姶良市脇元の国道10号できょう１７日正午ごろ、乗用車と軽バンが正面衝突しました。 それぞれの車を運転していた２人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあり、命に別状はないということです。 事故処理のため、現場付近は片側交互通行となっていましたが、午後1時半すぎに規制は解除されました。 ・ ・ ・