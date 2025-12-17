12月15日に東京・港区赤坂の個室サウナ店「SAUNATIGER」で火災が発生し、30代の夫婦が亡くなった事故。警視庁と東京消防庁は16日に現場検証を行い、火災発生当時の状況が明らかになりつつある。報道によれば、15日正午すぎに、サウナ店が入る5階建てビルの3階で「非常ベルが鳴っている」と119番通報があったとのこと。消防が駆けつけたところ、個室の入り口付近で30代の男女2人が倒れているのを発見。2人は意識不明の重体で病院に