東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 グールズビー・シカゴ連銀総裁 インフレが2%程度まで下がれば、金利は来年さらに下がるはずだ さらなるデータを待つことを優先したため12月は利下げに反対した 【その他】 トランプ米大統領 ベネズエラを出入りする全ての制裁対象の石油タンカーの