秋田中央道路（資料画像） 秋田市の東西をトンネルで結ぶ秋田中央道路は、１８日から３日間、日中の間全面通行止めとなります。 期間は、１８日から２０日までの３日間で、いずれも午前９時から午後４時まで規制されます。 来年１月から本格的に着手する冠水対策工事の事前作業のためです。作業が１９日で完了した場合は２０日の通行止めは行わない予定です。