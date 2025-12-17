東京・足立区で車が暴走し14人が死傷した事件で、逮捕された男が黙秘から一転し、「はねたことを反省しています」と話していることがわかりました。【映像】連行される横尾容疑者の様子横尾優祐容疑者（37）は足立区で先月、赤信号を複数回無視し、テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）をはねて死亡させた危険運転致死などの疑いで17日朝、送検されました。横尾容疑者は取り調べに対し黙秘していましたが、そ