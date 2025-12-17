現役ドラフトで広島からヤクルトに加入した大道温貴投手（26）が17日、神宮球場で入団会見に臨んだ。背番号は「46」に決まった。埼玉県川口市出身。関東地方に活躍の場を移すことになり「凄くワクワクしています。神宮のマウンドが好きなので、良いイメージで抑えていきたい」と意気込みを語った。春日部共栄から八戸学院大を経て、20年ドラフト3位で広島に入団した。1年目から24試合に登板して4勝4敗3ホールド、防御率4・75