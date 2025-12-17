JRグループは2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。今回の目玉の一つが、東海道・山陽新幹線で最終定期定期列車の後に走る臨時「のぞみ」です。初の「品川行き」となる博多発「のぞみ206号」、東京から広島へ向かう「のぞみ215号」は、それぞれ日付が変わる直前の 23:59 に終着駅へ到着するという攻めたダイヤになっており、当日帰りギリギリまでの出発地滞在が可能に。本記事では、この新しい臨時列車の詳細と、それによっ