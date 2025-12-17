ダイヘンは３日ぶりに反発した。同社は１６日、半導体製造の先進後工程で世界最大の可搬質量を実現するパネル搬送ロボットを市場投入すると発表。株価の支援材料となったようだ。パネルレベルで配線を行った際にダイシングしチップ化する先進後工程への移行への対応が求められるなか、開発した搬送ロボットは低振動性を実現し可搬質量は世界最大の２０キログラムを実現。半導体の生産性の向上に貢献する。同日には大形変圧器の生