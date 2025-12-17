「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、ＮＳグループが「売り予想数上昇」で５位となっている。 １６日に東証プライム市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。家賃債務保証最大手で、連結子会社の日本セーフティーが、単一セグメントで家賃債務保証事業を展開しており、滞納報告型のサービスである家賃債務保証サービスと集金代行サービスを