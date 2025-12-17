みずほフィナンシャルグループは底堅い。同社は１７日、連結子会社のみずほ証券がインドの投資銀行であるアベンダス・キャピタルの株式を取得すると発表しており、株価の支えとなったようだ。アベンダス・キャピタルの主要株主から６０％超を取得し、みずほ証券の連結子会社とする予定。インドのＭ＆Ａマーケットでトップクラスの実績を持つ投資銀行を傘下に収めることで、インド市場での事業基盤を強固にする。イン