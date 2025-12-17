Jリーグは17日、2025シーズンの優秀選手賞(J3)の受賞者37人を発表した。J2自動昇格を決めた2位のヴァンラーレ八戸から最多となる7人、J3リーグを制した栃木シティ、J2昇格プレーオフを勝ち上がったテゲバジャーロ宮崎から6人ずつが選出されている。同賞はJ3リーグ20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定。なお、最優秀選手賞(J3)、ベストイレブン(J3)は24日に開催する「2025J3リーグアウォーズ」において発表、表