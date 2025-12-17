川崎フロンターレは17日、アビスパ福岡MF紺野和也の完全移籍加入を発表した。1997年7月11日生まれの28歳は武南高、法政大を経て、20年にFC東京に加入した。23年に完全移籍で加入した福岡では初年度から主軸としてプレーし、23年に29試合5得点、24年に37試合6得点を記録。今季はJ1リーグ36試合3得点を記録していた。紺野はクラブを通じ、「アビスパ福岡から来ました紺野和也です!日々の練習からいろいろなものを吸収して、