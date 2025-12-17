北海道札幌市で60代の女性が、警察官を名乗る男らにおよそ2億5000万円をだまし取られる特殊詐欺事件が起きました。札幌市西区に住む60代の女性のもとに2025年8月13日、「佐川急便」の職員を名乗る男から「あなたの名義で宅急便が出されていて、中から大量の現金が出てきました、あなたの住所などが詐欺に悪用されているから警察に連絡します」とウソの電話がありました。その後、女性のもとに札幌・中央警察署の警察官を名乗る男ら